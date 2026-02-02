"Энергетическое перемирие" в прошлом: РФ возобновила атаки на энергосистему Украины

"В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак", - сказал он.

В Киеве и Киевской области фиксируется дефицит мощностей - возвращение столицы к почасовым графикам отключений состоится, когда работа энергосистемы стабилизируется.

"Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях", - рассказал Некрасов.

Он отметил, что работники облэнерго восстанавливают поврежденные линии в круглосуточном режиме.

"В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам", - отметил замминистра.