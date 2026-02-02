RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

"Энергетическое перемирие" в прошлом: РФ возобновила атаки на энергосистему Украины

Фото: из-за вражеских ударов есть обесточивания в четырех областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

"Энергетическое перемирие" закончилось и Россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов есть обесточивания в нескольких областях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время брифинга.

"В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак", - сказал он.

В Киеве и Киевской области фиксируется дефицит мощностей - возвращение столицы к почасовым графикам отключений состоится, когда работа энергосистемы стабилизируется.

"Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях", - рассказал Некрасов.

Он отметил, что работники облэнерго восстанавливают поврежденные линии в круглосуточном режиме.

"В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам", - отметил замминистра.

 

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от обстрелов Киева и других городов. По его словам, глава Кремля на это согласился.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже подтвердил согласие РФ на энергетическое перемирие, однако только до 1 февраля.

В то же время аналитики отметили, что мораторий на удары России по Украине может быть выгоден Кремлю для накопления дронов и ракет.

Отметим, вчера, 1 февраля, россияне атаковали дроном служебный автобус с шахтерами на Днепровщине. В результате атаки погибли 12 человек, такое же количество пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМинэнергоВойна в Украине