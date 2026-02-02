"Энергетическое перемирие" в прошлом: РФ возобновила атаки на энергосистему Украины

"Энергетическое перемирие" закончилось и Россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов есть обесточивания в нескольких областях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время брифинга.
"В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак", - сказал он.
В Киеве и Киевской области фиксируется дефицит мощностей - возвращение столицы к почасовым графикам отключений состоится, когда работа энергосистемы стабилизируется.
"Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях", - рассказал Некрасов.
Он отметил, что работники облэнерго восстанавливают поврежденные линии в круглосуточном режиме.
"В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам", - отметил замминистра.
Напомним, 29 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от обстрелов Киева и других городов. По его словам, глава Кремля на это согласился.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже подтвердил согласие РФ на энергетическое перемирие, однако только до 1 февраля.
В то же время аналитики отметили, что мораторий на удары России по Украине может быть выгоден Кремлю для накопления дронов и ракет.
Отметим, вчера, 1 февраля, россияне атаковали дроном служебный автобус с шахтерами на Днепровщине. В результате атаки погибли 12 человек, такое же количество пострадали.