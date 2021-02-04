Енергетична система України буде інтегрована з європейською у 2023 році, - Шмигаль

Одним пріоритетів Кабінету міністрів України є інтеграція енергетичного сектору України з європейською енергосистемою. Насамперед це стосується інтеграції до Об’єднаної енергетичної системи України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E, яка має відбутися у 2023 році.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час круглого столу з обговорення Національної економічної стратегії-2030 на тему "Розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист довкілля", повідомляє прес-служба уряду.

"Ми вже почали проходити відповідні випробування, а у 2022 році мають завершитися технічні моменти щодо інтеграції енергосистеми України з європейською. Це означає, що Україна у 2023 році стане на декілька кроків ближче до ЄС", - повідомив він.

За його словами, у співробітництві України з європейськими партнерами пріоритетним напрямком залишається впровадження "Зеленого курсу".

Нагадаємо, НКРЕКП схвалила План розвитку системи передачі на 2021 - 2030 роки. У плані є заходи щодо інтеграції ОЕС України з мережею континентальної Європи (ENTSO-E).

Як повідомляло РБК-Україна, споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України (нетто, без урахування втрат в мережах) за 2020 рік становило 117,7 млрд кВт∙год. Це на 2,1% менше, ніж за 2019 рік (120,2 млрд кВт∙год).