Населення України збільшило споживання електроенергії за кризовий 2020 рік

Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України (нетто, без урахування втрат в мережах) за 2020 рік становило 117,7 млрд кВт∙год. Це на 2,1% менше, ніж за 2019 рік (120,2 млрд кВт∙год).

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

За даними компанії, населення України збільшило споживання електроенергії за 2020 рік на 3,4% до 36,4 млрд кВт∙год (у 2019 році - 35,2 млрд кВт∙год).

Водночас промисловість скоротила споживання електроенергії на 3,8% до 49,2 млрд кВт∙год (у 2019 році - 51,2 млрд кВт∙год).

Найбільше скоротилося споживання машинобудівною галуззю (-14,7%), транспортом (-13,4%), комунальними підприємствами (-5,9%), металургією (-5,5%) та паливною промисловістю (-5%).

У 2020 році найбільше зростання електроспоживання в порівнянні з минулим роком у відсотковому вираженні продемонстрували хімічна та нафтохімічна промисловість (+10,6%), виробництво будівельних матеріалів (+3%) та сільгоспспоживачі (+2,8%).

Нагадаємо, за даними Держстату, середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год. Середня ціна для непобутових споживачів склала 1,90 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год,

Як повідомляло РБК-Україна, постанову Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрало чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.