ENEMO відзначає важливість теледебатів Порошенка та Зеленського

Місія Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) підкреслює важливість проведення теледебатів між кандидатами Петром Порошенком та Володимиром Зеленським перед другим туром виборів в Україні. Про це заявив експерт з питань виборів місії ENEMO зі спостереження за виборами в Україні П'єр Петьє, передає "Укрінформ".

Петьє заявив, що важливість дебатів не можна недооцінювати.

"Попри відсутність якісних дебатів перед першим туром, слід відзначити, що виборча кампанія все ж таки була конкурентною. Однак ми закликаємо і підкреслюємо, що дебати перед другим туром є надзвичайно важливими для передвиборчої кампанії", - підкреслив представник місії.

Нагадаємо, раніше Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) запросила кандидатів на пост президента України, які пройшли до другого туру виборів 2019, взяти участь у дебатах.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів президента України 2019 повинні пройти дебати кандидатів.