Емір Катару запропонував Україні гуманітарну медичну допомогу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Лідери України та Катару погодилися координувати зусилля з метою спільної протидії COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, в ході якого шейх запропонував надати гуманітарну допомогу у вигляді медичних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що в ході телефонної розмови співрозмовники обговорили ситуацію з поширенням пандемії COVID-19 в Україні та Катарі і погодилися координувати зусилля з метою спільної протидії поширенню вірусу. Емір Катару запропонував надати Україні гуманітарну допомогу у вигляді медичних засобів, необхідних для запобігання поширення COVID-19.

Також піднімалося питання торговельно-економічного співробітництва. Зеленський позитивно оцінив перспективи в цьому напрямку, і висловив зацікавленість у посиленні інвестиційного співробітництва між Україною та Катаром. Зокрема, мова йшла про продовольчу та енергетичну безпеки, а також реалізацію взаємовигідних проектів в інфраструктурній та портових сферах.

"Критично важливим для України є розвиток інфраструктури - насамперед сучасних лікарень і якісних доріг по всій Україні. У нас для цього розроблена велика програма. Вартість пріоритетних проектів становить понад 16 млрд доларів. Готові розглянути взаємовигідні умови залучення інвестицій катарських. Як президент готовий гарантувати надійний захист катарських інвестицій", - зауважив Зеленський.

Також президент привітав Еміра і народ Катару зі священним місяцем Рамадан та висловив подяку катарським партнерам за сприяння в поверненні українських громадян додому і ефективну взаємодію між авіаційними компаніями обох країн.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель. Під час розмови йшлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Європейського союзу і Світового банку.