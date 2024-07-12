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Эмине Джапарова подала в отставку с должности постпреда Украины в Вене

Фото: Эмине Джапарова подала в отставку (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в Facebook.

По ее словам, в последнее время вокруг нее и ее семьи "развернулись манипулятивные и несправедливые события", поэтому она направила усилия на обеспечение безопасности себя и своих детей.

Учитывая ситуацию, политик решила не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку.

"Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы. Для тех, кто знает меня и может услышать: Я не нарушала закон. Я не использовала служебное положение для достижения частных интересов. Сейчас я должна защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца", - сообщила Джапарова.

Что предшествовало

Недавно издание "Украинская правда" сообщило о том, что один из основателей и владельцев "Приватбанка", муж Эмине Джапаровой Геннадий Боголюбов выехал из Украины с поддельными документами. Одна из причин его выезда из страны - вероятное подозрение бизнесмену от Бюро экономической безопасности по делу "Приватбанка".

Есть подозрение, что в данный момент Боголюбов находится в Австрии. Издание также отмечает, что правоохранители задержали пограничника, который якобы согласовал выезд бизнесмена за границу.

Сам Боголюбов отвергает версию, что покинуть страну ему помогла Джапарова и убеждает, что за границу выезжал навестить пожилую мать и для работы с адвокатами в Лондоне. По словам олигарха, на этот раз он собирался вернуться в страну через две недели, но после обвинений в незаконном пересечении границы пока "думает над этим".

По данным источников "УП" в политических и деловых кругах, Боголюбов с Джапаровой планировали переезд в Вену для постоянного проживания с начала этого года, сразу после назначения его жены на должность.

Напомним, в феврале этого года президент Владимир Зеленский назначил Джапарову постпредом Украины при международных организациях в Вене.

В апреле правительство уволило Эмине Джапарову с должности первого заместителя главы Министерства иностранных дел.

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Эмине Джапарова