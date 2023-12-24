Из Йемена запустили дроны по эсминцу США в Красном море. Атака была отбита

В американском военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел в субботу, 23 декабря, в южной части Красного моря.

Отмечается, что эсминец USS LABOON (DDG 58) осуществлял патрулирование в рамках операции Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море, и "сбил четыре беспилотных летательных аппарата, которые вылетели из районов, контролируемых хуситами в Йемене, направлявшихся в USS LABOON".

В заявлении также говорится, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Атаки хуситов на корабле в Красном море

Представители движения хуситов, контролирующие большую часть Йемена и имеющие поддержку со стороны Ирана, несколько недель назад нарушили мировую торговлю своими нападениями на корабли, проходящие через пролив Баб-эль-Мандаб в южной части Красного моря.

Такие действия называют ответом на войну Израиля с боевиками ХАМАС и операцией ЦАХАЛ в Секторе Газа.

В CENTCOM рассказали, что 23 декабря две противокорабельные баллистические ракеты хуситов были выпущены из Йемена по международным судоходным путям в южной части Красного моря. Сообщений о поражении каких-либо судов не появлялись.

Также Центральное командование ВМС США получило сообщение от двух кораблей в южной части Красного моря о том, что они подверглись атаке в субботу.

В частности, речь идет о танкере M/V BLAAMANEN для химикатов/нефти под флагом Норвегии, и танкере M/V SAIBABA для перевозки сырой нефти под флагом Индии, принадлежащей Габону. В результате нападений пострадавших нет.

"USS LABOON (DDG 58) ответил на сигналы бедствия от этих атак. Эти нападения представляют 14-е и 15-е нападения на коммерческое судно боевиков хуситов с 17 октября", - говорится в сообщении CENTCOM.

Коалиция во главе США по защите судов в Красном море

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море. Добавим, что уже более 20 стран согласились присоединиться к возглавляющей США коалиции по защите коммерческих перевозок в Красном море от атак йеменских хуситов.

Добавим, что, как утверждает Белый дом, Иран был "глубоко причастен" к планированию операций представителей йеменского движения против торговых судов в Красном море.