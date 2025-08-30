RU

Война в Украине

Йемен заявил о ликвидации хуситского премьера авиаударом Израиля

Фото: инцидент случился в четверг, 28 августа (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Йемене заявили, что хусисткий премьер-министр Ахмед аль-Рахави погиб в результате израильского авиаудара в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и The Times of Israel.

Повстанцы заявили, что Рахави погиб 28 августа, когда Израиль нанес авиаудар по столице Сане. Он являлся самым высокопоставленным представителем поддерживаемых Ираном хуситов. Помимо этого, как пишет CNN, погибли и другие министры.

В частности, на телевидении хуситов сказали, что министры подверглись атаке во время "планового семинара", который провело правительство, чтобы оценить свою деятельность и результаты за прошедший год.

Собрание высших должностных лиц хуситов, которое, как пишут, было организовано, чтобы послушать выступления таинственного лидера группировки, видимо, "стало для Израиля отличной возможностью уничтожить лидеров поддерживаемых Ираном повстанцев в ходе одной операции".

В свою очередь министр обороны генерал-майор Мохаммад Насер аль-Атифи заявил, что хуситы готовы "на всех уровнях противостоять поддерживаемому США сионистскому врагу".

Израиль тем временем не дал комментарий, но в четверг официальные лица заявили, что что военные нанесли удар по лидерам хуситов.

Обстрелы Йемена

Напомним, на днях мы тоже писали, что ВВС Израиля нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане во время речи из лидера Абдул-Малика аль-Хуси. Среди целей этой атаки были высокопоставленные официальные лица.

В частности, по Сане, а также провинциях Арман и Хаджа - было более 10 ударов. Атаку подтвердили высокопоставленные чиновники Израиля.

ИзраильЙемен