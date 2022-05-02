Ембарго на російську нафту. Угорщина і Словаччина можуть отримати особливі умови, - Reuters

Повідомляється, що Єврокомісія завтра завершить роботу над черговим пакетом санкцій проти Росії. І ембарго на російську нафту точно буде в ньому фігурувати.

За словами одного з чиновників в ЄК, щоб зберегти єдність Євросоюзу, Словаччині та Угорщині можуть дозволити не приєднуватися до ембарго або ж запропонувати більш тривалий перехідний період. Очікується, що європейське ембарго буде вводитися поетапно, і вступить в повну силу тільки на початку 2023 року.

Reuters зазначає, що Європа імпортує майже половину російської сирої нафти і нафтопродуктів. З початку вторгнення в Україну країни ЄС купили енергоресурсів майже на 20 млрд євро.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Словаччина і Угорщина, що знаходяться на південному маршруті нафтопроводу "Дружба", по якому російська нафта надходить до Європи, особливо залежні від Москви, отримуючи, відповідно, 96% і 58% сирої нафти і нафтопродуктів.