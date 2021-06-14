Єлизавета II запитувала Байдена про Путіна і китайського лідера Сі: як пройшло чаювання

Байден каже, що королева запитувала його про президента Росії Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Вона дуже люб'язна, це не дивно, але у нас була чудова розмова. Вона хотіла знати, з якими двома лідерами я збираюся зустрітися. Це пан Путін, і Сі Цзіньпін, і у нас була довга розмова", - розповідає Байден.

Він також зазначив, що королева нагадала йому його маму і Байден хотів поспілкуватися з нею якомога довше.

"Не думаю, що її образили б, але вона нагадала мені мою матір, її зовнішній вигляд і просто щедрість. Я сказав, що хотів би, щоб ми залишилися довше, може бути, ми могли б потримати машини на хвилину, і все таке. У будь-якому випадку, вона була дуже люб'язна", - сказав Байден.

Під час візиту до королеви, Байден проінспектував почесну варту, сформовану з гренадерського гвардійського першого батальйону Королівської роти. Гвардійці дали Королівський салют, і пролунав національний гімн США. Після цього Джо Байден зі своєю дружиною Джилл вирушили в замок на чай з королевою.

Відзначимо, що сім'я