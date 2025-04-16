Элиты РФ массово получают паспорта Сербии - в списке люди Кадырова и Патрушева, - СМИ

По данным издания, с начала войны правительство Сербии предоставило гражданство 204 россиянам на основании "заслуг перед страной". Это почти две трети от общего количества - за три года по аналогичной процедуре паспорта получили чуть более 330 человек.

Авторы расследования отмечают, что паспорт Сербии открывает доступ к странам Евросоюза и еще примерно к сотне государств. Это может быть одной из причин, по которой россияне стремятся к получению нового гражданства.

Как правило, по такой процедуре сербское гражданство получают известные предприниматели, спортсмены, ученые и деятели культуры. В частности, паспорт Сербии ранее получил российский боксер Федор Емельяненко.

Однако паспорта начали выдавать и лицам, связанным с российским оборонным сектором, подсанкционными структурами, олигархами, а также с деятельностью на временно оккупированных территориях Украины.

В числе новых граждан Сербии: