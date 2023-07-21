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Элиты в Москве проявляют тревогу из-за будущего РФ после бунта Пригожина, - глава ЦРУ

Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские элиты проявляют растущую тревогу по поводу будущего РФ и дальнейших решений президента Владимира Путина, особенно после непродолжительного мятежа ЧВК "Вагнера", который застал Кремль врасплох.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Это (изменения в обществе – ред.) воскресило некоторые более глубокие вопросы: о суждениях Путина, о его относительной отстраненности от событий и даже о его нерешительности", - заявил Бернс.

По его словам, продолжавшийся целый день мятеж, возглавляемый Евгением Пригожиным, был направлен в основном против министра обороны России Сергея Шойгу и высокопоставленного российского генерала Валерия Герасимова.

Но тот факт, что силы Вагнера смогли беспрепятственно пересечь значительную часть России, стал для Путина большим ударом, как и открытое обсуждение коррумпированности российской элиты.

"Я думаю, что во многих отношениях это выявило некоторые существенные недостатки системы, которую построил Путин. Даже если не считать мятежа, вторжение РФ в Украину показало многие слабости режима", - добавил он.

Глава ЦРУ также отметил, что Путин также, вероятно, найдет способ отомстить Пригожину и в конечном итоге устранить его.

"Если бы я был Пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора", - подытожил Бернс.

Бунт ЧВК "Вагнера" в России

В июне лидер ЧВК "Вагнера" обвинил военных Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников и объявил о "марше справедливости". Его наемники зашли в Ростов и отправились штурмовать Москву, однако остановились не дойдя 200 км до столицы.

Переворот закончился после переговоров Пригожина с Лукашенко. Было решено отправить Пригожин и часть его наемников в Беларусь.

В настоящее время в Беларуси находится уже более 2 тысяч вояков ЧВК "Вагнера".

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