Світоліна оформила путівку в чвертьфінал турніру в Дубаї

Українська тенісистка четвертий рік поспіль вийшла на стадії змагань в ОАЕ

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае.

В матче третьего круга соревнований шестая сеяная Свитолина в двух сетах разгромила 12 ракетку турнира испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Свитолина в пятый раз обыграла Мугурусу в восьми официальных матчах. Счет в личном противостоянии теннисисток стал 5-3 в пользу украинки.

За выход в полуфинал турнира в Дубае Свитолина сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Напомним, ранее турнир в Дубае покинула украинская теннисистка Леся Цуренко, проиграв второй ракетке мира румынке Симоне Халеп.