Українськими водійськими правами можна буде скористатися в Туреччині

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Авкаков анонсував підписання відповідного рішення

Україна і Туреччина досягли домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень двох країн. Як передає РБК-Україна, про це зазначено в сообщении прес-служби Національної поліції України.

Відповідної усної угоди досягли міністри внутрішніх справ Арсен Аваков і внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу в Стамбулі (Туреччина) у суботу, 21 вересня.

"Сподіваюся, відповідна угода буде підписана найближчим часом", - сказав Аваков.

Нагадаємо, в серпні 2019 в Україні була тимчасово припинена видача водійських прав з причин збою в роботі Національної автоматизованої інформаційної системи. Також надання низки послуг сервісних центрів МВС виявилося неможливим.

Додамо, що в квітні 2019 Кабмін України посилив контроль над видачею водійських прав в частині вимог до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС. Тепер таку реєстрацію необхідно проводити до початку занять.

Також у квітні в Україні був змінено порядок видачі водійських прав: іспити в автошколах фіксуються на відео, а термін дії першого отриманого в автошколі свідоцтва про закінчення навчання скорочений до двох років.