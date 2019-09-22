ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українськими водійськими правами можна буде скористатися в Туреччині

Новини » Суспільство    22.09.2019 - 02:47
Українськими водійськими правами можна буде скористатися в Туреччині
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Авкаков анонсував підписання відповідного рішення

Україна і Туреччина досягли домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень двох країн. Як передає РБК-Україна, про це зазначено в сообщении прес-служби Національної поліції України.

Відповідної усної угоди досягли міністри внутрішніх справ Арсен Аваков і внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу в Стамбулі (Туреччина) у суботу, 21 вересня.

"Сподіваюся, відповідна угода буде підписана найближчим часом", - сказав Аваков.

Нагадаємо, в серпні 2019 в Україні була тимчасово припинена видача водійських прав з причин збою в роботі Національної автоматизованої інформаційної системи. Також надання низки послуг сервісних центрів МВС виявилося неможливим.

Додамо, що в квітні 2019 Кабмін України посилив контроль над видачею водійських прав в частині вимог до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС. Тепер таку реєстрацію необхідно проводити до початку занять.

Також у квітні в Україні був змінено порядок видачі водійських прав: іспити в автошколах фіксуються на відео, а термін дії першого отриманого в автошколі свідоцтва про закінчення навчання скорочений до двох років.

У Туреччині опозиційну журналістку засудили за твіти з критикою президента В турецькій Анталії вбили українку
Новини України Турцияводительские права
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся