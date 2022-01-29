Елемент війни. Міноборони спростувало стягування РФ до кордону матеріалів для допомоги пораненим

Міністерство оборони України спростувало інформацію про те, що Росія стягує до кордону запасів крові і медичних матеріалів, використовуваних для надання допомоги пораненим. У відомстві назвали новину елементом інформаційно-психологічної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника Міністра оборони України Ганни Маляр в Facebook .

"Зараз в Інтернеті поширюється інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито направила запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни", - написала Маляр.

Вона додала, що мета такої інформації - поширити паніку і страх в українському суспільстві.