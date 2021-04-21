ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Електроважмаш" вперше сертифікували для оновлення локомотивів УЗ

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 17:18
"Електроважмаш" вперше сертифікували для оновлення локомотивів УЗ Фото: "Електроважмаш" вперше сертифікували для оновлення локомотивів УЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

ДП" Електроважмаш "отримав акредитацію для оновлення локомотивів АТ"Укразалізниця". Відповідний атестат дозволить брати участь у тендерах на технічне обслуговування та ремонт електротягового обладнання рухомих складів протягом 1 року.

Про це повідомили в прес-службі "Електроважмашу".

"Завод отримав відповідний атестат акредитації строком на один рік на право технічного обслуговування та ремонт тягового електрообладнання рухомого складу "Укрзалізниці". Документ видано філією "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" ("НІКТІ") АТ "Укрзалізниця", - йдеться в повідомленні ЕТМ.

Комісія "НІКТІ" відвідала "Електроважмаш" в березні, тоді були перевірені виробничі потужності, технологічна і конструкторська документація.

У підсумку була підтверджена можливість заводу виконувати капітальні ремонти електротягового обладнання на локомотивах.

"Атестат поширюється на номенклатуру виробництва "Електроважмашу". За умови налагодження взаємовигідного партнерства ми плануємо розглянути можливість виконання ремонтів номенклатури сторонніх виробників", - повідомив в.о. генерального директора ЕТМ Віктор Бусько.

Зазначається, що парк локомотивів УЗ становить майже 3600 одиниць, з яких тепловозів - 1961, а електровозів - 1628. Рівень зносу обладнання при цьому перевищує 90%, тому компанія планує інвестувати в оновлення понад 10 млрд гривень. Це створює великі можливості для партнерства "Електроважмашу" і УЗ.

Нагадаємо, "Електроважмаш" виробляє агрегати для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигуни для транспорту і промисловості.

Крім українських електростанцій, генератори харківського виробництва використовуються на електростанціях в країнах СНД і ЄС, а також країнах Азії.

Нещодавно завод уклав меморандум про оновлення електростанцій Іраку за програмою США. Загальна сума інвестицій складе понад $1 млрд, з яких ЕТМ претендує на замовлення обсягом понад $50 млн

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Промисловість Электротяжмаш Укрзалізниця
NEWS
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"