"Электротяжмаш" впервые сертифицировали для обновления локомотивов УЗ

ГП "Электротяжмаш" получил аккредитация для обновления локомотивов АТ "Укразализныця". Соответствующий аттестат позволит участвовать в тендерах на техническое обслуживание и ремонт электротягового оборудования подвижных составов в течение 1 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Электротяжмаша".

"Завод получил соответствующий аттестат аккредитации сроком на один год на право технического обслуживания и ремонт тягового электрооборудования подвижного состава "Укрзализныци". Документ издан филиалом "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного транспорта" ("НИКТИ") АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении ЭТМ.

Комиссия "НИКТИ" посетила "Электротяжмаш" в марте, тогда были проверены производственные мощности, технологическая и конструкторская документация.

В итоге была подтверждена возможность завода выполнять капитальные ремонты электротягового оборудования на локомотивах.

"Аттестат распространяется на номенклатуру производства "Электротяжмаша". При условии налаживания взаимовыгодного партнерства мы планируем рассмотреть возможность выполнения ремонтов номенклатуры сторонних производителей", - сообщил и.о. генерального директора ЭТМ Виктор Бусько.

Отмечается, что парк локомотивов УЗ составляет почти 3600 единиц, из которых тепловозов - 1961, а электровозов - 1628. Уровень износа оборудования при этом превышает 90%, поэтому компания планирует инвестировать в обновление более 10 млрд гривен. Это создает большие возможности для партнерства "Электротяжмаша" и УЗ.

Напомним, "Электротяжмаш" производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности.

Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии.

Недавно завод заключил меморандум об обновлении электростаций Ирака по программе США. Общая сумма инвестиций составит более $1 млрд, из которых ЭТМ претендует на заказы объемом более $50 млн