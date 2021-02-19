Електростанції Техасу знову запрацювали, але 300 тисяч будинків досі без світла

Близько 325 тисяч домогосподарств, як і раніше, позбавлені електрики, порівняно з 2,7 мільйонами в середу. Крім того, понад 13 мільйонів техасців стикаються з перебоями у водопостачанні. Енергосистема штату залишиться дуже "тендітною" протягом декількох днів, оскільки холодна погода, яка створила проблеми, збережеться на вихідних.

Енергетичні оператори і керівники штату піддаються різкій критиці за тривалі відключення через мінусові температури, які почалися чотири дні тому.

Ебботт сказав, що він попросив законодавців штату прийняти закони, які зобов'язують всі електростанції в Техасі готувати до зими свої об'єкти, як це роблять у більш холодних штатах.

Губернатор розкритикував Раду з надійності електропостачання Техасу (ERCOT), об'єднання, що відповідає за 90% електроенергії штату, яке, за його словами, перед ураганом повідомило чиновникам, що мережа підготовлена до холодної погоди.