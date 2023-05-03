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Электронная очередь на границе будет введена на 16 пунктах пропуска: названа дата

Фото: электронную очередь на границе введут на 16 пунктах пропуска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Львовской ОВА.

"В ближайшее время на 16 наиболее критических и загруженных пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой внедрят систему онлайн-бронирования пересечения границы - "єЧерга". Технология заработает и во Львовской области - на пунктах пропуска Рава-Русская, Краковец, Шегини", - говорится в сообщении.

Указано, что регистрация водителей в электронной очереди начнется с 8 мая, до конца месяца "єЧерга" будет работать в тестовом режиме.

К слову, электронная очередь - бесплатный сервис. Регистрация будет производиться заранее в любом удобном для этого месте, а не непосредственно на пункте пропуска.

Уведомления о приближающейся очереди поступают в электронный кабинет и в виде СМС и телефонных звонков.

Зарегистрироваться водители смогут по ссылке, а следить за прохождением очереди в открытом режиме - на сайте системы.

Важно. С середины мая пересечение границы для грузовиков будет возможно только по онлайн-записи.

Напомним, недавно Украина "є-Чергу" запустила на границе с Польшей.

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