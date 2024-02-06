Электронный кабинет и не только. Лубинец назвал неконституционные нормы в проекте по мобилизации

"Я как омбудсмен Украины соглашаюсь с тем, что нашему государству следует нормативно усовершенствовать вопросы, касающиеся мобилизационной подготовки и самой мобилизации. Однако это должно соответствовать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека", - написал омбудсмен.

По словам Лубинца, его представитель по социальным и экономическим правам Елена Колобродова озвучила замечания на комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Кроме этого, документ с замечаниями был направлен в профильный комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как рассказал Лубинец, его замечания по новому законопроекту о мобилизации заняли 9 страниц.

Замечания Лубинца

Одним из нормативных вопросов является порядок выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих или исключенных из военного учета. По мнению Лубинца, формулировка "снять" и "исключить" с военного учета (которое указывается в военном билете) на практике "становится проблемой", нуждающейся в урегулировании.

Также в законопроекте хотят обязать регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. При этом при невыполнении предусматривается юридическая ответственность. По словам омбудсмена, такое положение тоже не соответствует положениям Конституции.

"Такая обязанность должна быть исключена из законопроекта. Целесообразнее закрепить в нем право, то есть возможность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста", - написал он.

Он обратил внимание и на другие положения, противоречащие Конституции. В частности, речь идет о:

предоставление права представителям ТЦК и СП осуществлять проверку военно-учетных документов граждан.

право военного командования устанавливать временное ограничение на выезд гражданина из страны. В Конституции отмечено, что ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан;

лишение права на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период аспирантов, получающих уровень образования по контракту средствами физических или юридических лиц.

Лубинец подчеркнул, что накануне встречался с министром обороны Рустемом Умеровым и он "готов реагировать на замечания".

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

Среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным направлялись через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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