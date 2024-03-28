Электронные рапорты и удостоверения. В Минобороны рассказали детали о приложении "Армия+"
Приложение "Армия+" для украинских военнослужащих находится на стадии разработки. Оно позволит оцифровать бумажные журналы и рапорты, а также будет предоставлять ряд услуг.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DOU.
Отмечается, что приложение "Армия+" анонсировали месяц назад, а релиз планируется на лето.
Минобороны в сотрудничестве с Минцифры создают для того, чтобы оцифровать бумажные журналы и рапорты и предоставлять услуги военнослужащим.
По словам Черногоренко, функциональность приложения, которая уже есть, разработали военнослужащие ИТ-направления Минобороны. Большая часть сделана собственными ресурсами министерства и Генерального штаба.
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Какие услуги будут в приложении
В "Армия+" планируется запустить следующие услуги:
- электронные рапорты;
- электронное удостоверение военного, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам;
- комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы;
- формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;
- обучающие онлайн-курсы для саморазвития.
Заместитель министра сказала, что в первую очередь планируется добавить в приложение ряд документов. Речь идет о рапортах на ежегодный отпуск, на отпуск по семейным обстоятельствам и на денежную помощь на ежегодное оздоровление. Военный сможет увидеть в приложении статус своего рапорта.
Электронное удостоверение защитника
Черногоренко объяснила, что электронное удостоверение защитника по факту является электронным военным билетом, а именно документов, удостоверяющих принадлежность к военной службе. Он будет содержать главную информацию:
- звание;
- подразделение;
- должность.
"Его можно будет применять во всех случаях, что и бумажный документ. Просто не будет ситуации, когда военный на позиции или где-то потеряет бумажный документ и останется без идентификации", - сказала она.
Когда релиз и будет ли взаимодействие с приложением "Дія"
По словам заместителя министра обороны, создание "Армия+" - это не только о продуктовой стороне. Также речь идет об изменении нормативно-правовых актов и принятии законов.
Она уточнила, что пока из графиков не выбиваются и планируют запустить бета-версию "Армии+" летом.
Приложение в будущем, возможно, будет взаимодействовать с "Дією", однако пока такого в Минобороны не планировали. Она отметила, что приложение будет сфокусировано на действующих военнослужащих, а не на военнообязанных.
Что предшествовало
Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег".
Доступ к нему предоставили Минобороны, Генеральному штабу, территориальным центрам комплектования (ТЦК) и другим структурам, а сами военнообязанные могут только проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что сертификат защитника нужен для "смарт-мобилизации".
Более подробно о реестре можете узнать в материале РБК-Украина.
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