ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Электронные рапорты и удостоверения. В Минобороны рассказали детали о приложении "Армия+"

Четверг 28 марта 2024 17:51
UA EN RU
Электронные рапорты и удостоверения. В Минобороны рассказали детали о приложении "Армия+" Архивное фото: заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Приложение "Армия+" для украинских военнослужащих находится на стадии разработки. Оно позволит оцифровать бумажные журналы и рапорты, а также будет предоставлять ряд услуг.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DOU.

Отмечается, что приложение "Армия+" анонсировали месяц назад, а релиз планируется на лето.

Минобороны в сотрудничестве с Минцифры создают для того, чтобы оцифровать бумажные журналы и рапорты и предоставлять услуги военнослужащим.

По словам Черногоренко, функциональность приложения, которая уже есть, разработали военнослужащие ИТ-направления Минобороны. Большая часть сделана собственными ресурсами министерства и Генерального штаба.

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Какие услуги будут в приложении

В "Армия+" планируется запустить следующие услуги:

  • электронные рапорты;
  • электронное удостоверение военного, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам;
  • комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы;
  • формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;
  • обучающие онлайн-курсы для саморазвития.

Заместитель министра сказала, что в первую очередь планируется добавить в приложение ряд документов. Речь идет о рапортах на ежегодный отпуск, на отпуск по семейным обстоятельствам и на денежную помощь на ежегодное оздоровление. Военный сможет увидеть в приложении статус своего рапорта.

Электронное удостоверение защитника

Черногоренко объяснила, что электронное удостоверение защитника по факту является электронным военным билетом, а именно документов, удостоверяющих принадлежность к военной службе. Он будет содержать главную информацию:

  • звание;
  • подразделение;
  • должность.

"Его можно будет применять во всех случаях, что и бумажный документ. Просто не будет ситуации, когда военный на позиции или где-то потеряет бумажный документ и останется без идентификации", - сказала она.

Когда релиз и будет ли взаимодействие с приложением "Дія"

По словам заместителя министра обороны, создание "Армия+" - это не только о продуктовой стороне. Также речь идет об изменении нормативно-правовых актов и принятии законов.

Она уточнила, что пока из графиков не выбиваются и планируют запустить бета-версию "Армии+" летом.

Приложение в будущем, возможно, будет взаимодействовать с "Дією", однако пока такого в Минобороны не планировали. Она отметила, что приложение будет сфокусировано на действующих военнослужащих, а не на военнообязанных.

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег".

Доступ к нему предоставили Минобороны, Генеральному штабу, территориальным центрам комплектования (ТЦК) и другим структурам, а сами военнообязанные могут только проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что сертификат защитника нужен для "смарт-мобилизации".

Более подробно о реестре можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
DAILY
Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"