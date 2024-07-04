Электронные повестки и не только. Минобороны опровергло топ-5 фейков о "Резерв+"

По ее словам, Минобороны собрало топ-5 "страхов" для украинских мужчин, которые касаются приложения "Резерв+".

Военно-учетный документ в "Резерв+" не имеет ценности

Черногоренко подчеркнула, что "Резерв+" и, к примеру, ЦНАПы генерируют одинаковые военно-учетные документы, которые приравниваются к военному билету и временному удостоверению. С таким документом можно даже пересекать границу.

Статус "в розыске" из-за обновления данных

По словам замминистра, статус “в розыске” появляется не из-за обновления данных. Его присваивают в случае, если, к примеру, человеку вручили повестку, а он по ней не пришел в ТЦК.

При помощи приложения можно узнать о потенциальной проблеме онлайн, а не во время задержания из-за розыска соответствующими органами.

Возможность кражи данных в "Резерв+"

Черногоренко подчеркнула, что приложение прошло все необходимые проверки по безопасности. Также "Резерв+" только отображает информацию из реестра "Оберіг" и не сохраняет ее на собственных серверах.

Такая информация попадает в "Оберіг" и при обновлении данных в ЦНАПах. Доступ к базе данных "Оберіг" имеют только уполномоченные органы.

Электронные повестки

Как рассказала чиновница, повесток в "Резерв+" не будет, поскольку это не предусмотрено законом.

"То есть, она (электронная повестка - ред.) не прописана в официальных документах. Потому ее и не может быть в "Резерв+", - добавила она.

"Резерв+" отслеживает геолокацию

Черногоренко подчеркнула, что слухи об отслежке геолокации являются конспирологической теорией.

"На самом деле, в любом смартфоне можно проверить, какие приложения имеют доступ к геоданным или их запрашивают. Вы лично можете проверить, что у "Резерв+" нет никакой нужды в геолокации", - уточнила замминистра.