RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські солдати "розформували" БТГ росіян, що воювала в Харківській області

Фото: українські солдати знищили БТГ росіян у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська батальйонно тактична група, яка воювала в Харківській області, більше не існує завдяки бійцям ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.

"Припинила своє існування БТГр 423 мотострілецького полку (в/ч 91701, Наро-Фомінськ) 4 гвардійської танкової Кантемирівської дивізії. 47 військовослужбовців відмовилися брати участь у бойових діях, а більшість або вбиті, або поранені", - розповів Цимбалюк.

При цьому він зазначив, що з усієї батальйонної групи залишилися тільки 70 боєздатних солдатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу українські бійці знищили ще 240 окупантів. Всього Росія вже втратила у війні більше 39 тисяч своїх військових.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українська армія взяла під свій контроль два населених пункти Херсонської області, один з них - частково. ЗСУ розмістилися так, що окупанти опинилися в оточенні.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МинцифраДія