Электромобили в лидерах: какие машины с пробегом украинцы покупают чаще всего

В течение первого квартала текущего года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей с пробегом возрастом до 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

Отмечается, что наибольшую долю в сегменте импортированных подержанных авто до 5 лет заняли электромобили с долей вторичного рынка в 40%. Второе место заняли бензиновые авто с показателем в 39%, на третьем месте – дизельные машины, на долю которых пришлось 10%, а также гибридные варианты и авто с ГБО с результатом в 7 и 4% соответственно.

За первые три месяца текущего года наибольшим спросом среди украинцев пользовались такие авто с пробегом в возрасте до 5 лет:

TESLA Model 3 – 898 ед.;

TESLA Model Y – 870 ед.;

HYUNDAI Kona - 453 ед.;

NISSAN Rogue - 444 ед.;

MAZDA CX5 - 443 ед.;

Большинство самых популярных машин импортировались из США в виде авто после страховых случаев, как правило, после ДТП. Также большая часть электромобилей ввозится с рынков Северной Европы – Норвегии, Швеции и Финляндии.

Сообщается, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.