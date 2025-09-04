RU

Электричество для бизнеса в Украине дешевле, чем в ЕС, - эксперт

Фото: эксперт считает, что электричество для бизнеса в Украине дешевле, чем в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Цены на электроэнергию в Украине не самые высокие в Европе. А манипуляции по сравнению со странами ЕС часто вводят потребителей в заблуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

"Это, знаю, секретом нет. Куча аналитики с графиками построенными и можно посмотреть. Для населения у нас самая низкая цена, но она искусственно у нас держится в виде специальных обязанностей. А для бизнеса мы где-то не самые дешевые, но и не самые дорогие. Мы где-то внутри находимся среди стран Европейского Союза", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что часто распространяются манипуляции относительно отдельных составляющих стоимости электроэнергии, которые сравнивают без учета полного счета.

"Поэтому говорить, что у нас самая дорогая цена конечная, опять же, для потребителя. Но есть люди, которые любят манипулировать. Они, например, какую-то одну составляющую этой цены выводят без учета других составляющих. Ее сравнивают и говорят, смотрите, в Украине она едва ли не самая дорогая. Надо же всегда сравнивать конечную стоимость, а не отдельные составляющие", - пояснил Трохимец.

По его словам, только полное понимание структуры тарифов позволяет делать объективные выводы относительно уровня цен на электроэнергию в Украине по сравнению с ЕС.

 

Что этому предшествовало

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что после пересмотра предельной цены на электроэнергию в СМИ начали активно раскручивать тезис о "заоблачных ценах" и остановке промышленных предприятий.

Но на самом деле - средняя цена на РСВ уже снизилась на 10%, а конечные счета для бизнеса в августе были лишь на среднеевропейском уровне или даже ниже.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип также отмечал, что цены для бизнеса в Украине не превышают европейские, а часто даже ниже.

