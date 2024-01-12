Эль Класико вне очереди, замена Формулы-1 и битва в Манчестере: анонс выходных в спорте

Хоккейное противостояние Вашингтона и Нью-Йорка, старт сезона "электрической" Формулы, главное футбольное дерби Испании, баскетбольный поединок штатов Колорадо и Индиана, а также битва "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Тоттенхэма" за европейское будущее состоятся в грядущий уикенд.

"Вашингтон" – "Рейнджерс"

13 января, 20:00, Вашингтон, Capital One Arena, трансляция на app.setantasports.com

Регулярный чемпионат НХЛ достиг экватора, поэтому командам следует позаботиться о теплом месте в плей-офф. В этом вопросе "Нью-Йорк Рейнджерс" продвинулся всерьез. Рекорд команды – 26 побед, 14 поражений – позволяет осторожно готовиться к матчам на вылет. А вот "Кэпиталз" с состарившимся Александром Овечкиным далек от гарантий. Да и результативность "Вашингтона" самая худшая...

eПри Мексики

13 января, 22:03, Мехико, Автодром имени братьев Родригес, телетрансляция на Eurosport 2

Пока до старта нового сезона Формулы-1 остается почти два месяца, у фанатов Королевы автоспорта есть два развлечения. Часть смотрит сериал Drive to Survive, другая – менее престижные автогонки. В субботу начнется новый сезон Формулы E. Первой остановкой стал Мехико. Британец Джейк Деннис за рулем "Андретти" будет защищать титул от посягательств пилотов "Ягуара", "Пенске" и "Порше".

Фото: Формула E на стартовой решетке (facebook.com/fiaformulae)

"Реал" – "Барселона"

14 января, 21:00, Эр-Рияд, "Мрсул Парк", трансляция на app.setantasports.com

На старте каждого сезона поклонники испанской Ла Лиги ищут в календаре главное противостояние королевства. Мадридский "Реал" и "Барселона" обычно пересекаются дважды. Кубковые встречи, а тем более еврокубковые – редкость. Иногда дополнительный подарок преподносит Суперкубок Испании. Так случилось и в этот раз, ведь "сливочные" и "блаугранас" все же завоевали места в финале мини-турнира.

"Денвер" – "Индиана"

14 января, 22:30, Денвер, "Болл-арена", телетрансляция на Setanta Sports

Интересное противостояние в приемлемое для европейцев время предложила НБА. В столице Колорадо встретятся команды верхушек Запада и Востока. В гости к действующим чемпионам из "Денвера" приедут амбициозные гости из Индианы. "Пэйсерс" вовсю стремятся закончить серию с невыходами в плей-офф. Стабильность результатов позволяют команде Рика Карлайла осторожно мечтать о новых подвигах.

Фото: "Пэйсерс" три сезона подряд пролетали мимо плей-офф НБА (facebook.com/pacers)

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

14 января, 18:30, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляция на Setanta Sports

Настроения фанатов манкунианцев и лондонцев на старте сезона были полярными. Первые верили в прерывание круга неудач МЮ, а вот вторые ничего не ждали после продажи Харри Кейна. "Шпоры" фантастически стартовали в чемпионате (26 очков в 10-ти турах), но затем попали в игровую яму. Но уже вышли из нее. А вот "Юнайтед" разрывается между блеском и нищетой, так что каждый новый матч команды – сюрприз.