Винус Уильямс возвращается: легенда тенниса сыграет с украинками на "пятом Грэндслеме"

Семикратная чемпионка турниров Большого Шлема в одиночном разряде Винус Уильямс получила вайлдкард для участия в турнире WTA в Индиан-Уэллсе.

44-летняя Уильямс примет участие в соревнованиях в 10-й раз в карьере, до этого она трижды выходила в полуфинал (1998, 2001, 2018 годы). В прошлом сезоне американка выступала в Индиан-Уэллсе также как обладательница вайлдкарда. Уже на старте она проиграла японке Нао Хибино (6:2, 3:6, 0:6).

В течение 15 лет Винус бойкотировала соревнования в Индиан-Уэллсе из-за инцидента 2001 года, когда болельщики прибегли к расистским оскорблениям в адрес ее сестры Серены и семьи Уильямс.

Последний раз теннисистка выходила на корт в марте прошлого года на турнире WTA 1000 в Майами, где уступила в первом круге "нейтральной" россиянке Диане Шнайдер (3:6, 3:6). Сейчас в мировом рейтинге американка занимает 974-е место.

Турнир в Индиан-Уэллсе - престижное теннисное соревнование среди мужчин и женщин, которое часто называют "пятым турниром Большого Шлема". Мужской турнир относится к серии "Мастерс", женский - к WTA 1000.

В этом году на соревнования заявились все теннисистки, занимающие в рейтинге места с 1-го по 73-е. В частности, впервые после победы на Australian Open 2025 на корт выйдет американка Мэдисон Киз. Среди участниц - и четверо лучших теннисисток Украины: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Турнир пройдет со 2 по 16 марта.

Кто такая Винус Уильямс

Уроженка Калифорнии, в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.

Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда получила 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии Большого Шлема взяла в парном разряде.

В общем получила 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс - сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.

В 2011 году Винус поставили диагноз синдрома Шегрена - аутоиммунного заболевания, которое отбирает у человека энергию, вызывает усталость и боль в суставах. С этим заболеванием Винус боролась до 2017-го.