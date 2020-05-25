Іспити у вузах можуть проводити з 1 червня, - МОН

З 1 червня у вищих навчальних закладах можливе проведення екзаменаційних сесій в групах не більше десяти осіб. Але тільки в тих регіонах, де є дозвіл на ослаблення карантину.

Про це заявила в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

Однак Мандзій уточнила, що в основному вузи готові до проведення іспитів дистанційно.

"З 1 червня (іспити - ред.) можливі у закладах вищої освіти за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також в групах не більше десяти осіб. Але все це залежить від кожної окремої адміністративної території, тому що перед тим, як відбувається ослаблення карантинних заходів, повинно бути прийнято рішення обласної комісії ТЕБ та НС", - заявила міністр.

Нагадаємо, раніше глава МОН заявила, що у вузах здачу іспитів і захист дисертацій можна організовувати, коли в групах налічується не більше десяти осіб.

Крім того, Міносвіти оприлюднило дати проведення ЗНО в Україні.