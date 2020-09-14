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Іспит з математики буде обов'язковим для випускників шкіл з 2021

Автор: Максим Зайченко

З 2021 року в Україні випускники шкіл обов'язково будуть здавати Державну підсумкову атестацію з математики. Раніше вони могли вибирати між математикою та історією України

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Про це повідомила заступник директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

"Державна підсумкова атестація з 2021 року для шукачів повної загальної середньої освіти буде обов'язковим з української мови, з математики. Це нововведення", - заявила вона.

Нагадаємо, в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, в цьому році експертна комісія визначила мінімальний бал для здачі зовнішнього незалежного оцінювання з математики та фізики. Для математики такий поріг визначено 9 балами, для фізики - 12 балами.

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