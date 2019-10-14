В Еквадорі протестувальники досягли угоди з владою

Влада Еквадору ухвалила рішення анулювати указ про скасування субсидій на паливо, через який почалися масові протести по всій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання El Comercio.

"Уряд Еквадору розробляє нову постанову, яка анулює указ 883", - йдеться в повідомленні.

У відповідь протестувальники погодилися припинити акції непокори.

"Обидві сторони домовилися про підготовку нового указу, що скасовує указ 883. З цією угодою мобілізація протестувальників завершується", - повідомив представник ООН у Еквадорі Арно Пераль.

Зазначимо, протести почалися після того, як 1 жовтня президент Еквадору Ленін Морено підписав указ про скасування з 3 жовтня субсидій на дизельне паливо і бензин, після чого ціни на них зросли більш як на 120%. Протести, що виникли в ряді міст, переросли у заворушення.

12 жовтня мер столиці Хорхе Юнда Мачадо заявив, що керівництво Еквадору погодилася піти назустріч протестувальникам і вивчити указ про скасування субсидій на паливо.

Нагадаємо, раніше президент Еквадору Ленін Морено запровадив у столиці країни Кіто комендантську годину через криваві масові протести.