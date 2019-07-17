В Еквадорі підтвердили спроби Ассанжа вплинути на вибори в США

Колишній президент Еквадору Рафаель Коррера заявив, що під час перебування в еквадорському посольстві в Лондоні засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж втручався в процес президентських виборів у США 2016 року. Про це повідомляє телеканал CNN.

Коррера додав, що виправданням для WikiLeaks служить те, що вони надавали правдиву інформацію. При цьому екс-президент Еквадору відхрестився від контактів з Ассанжем, заявивши, що він ніколи не говорив з ним.

"Ми помічали, що він втручається у вибори, і ми цього не допускаємо, тому що у нас є принципи, дуже чіткі цінності, так як ми б не хотіли, щоб хтось втручався і в наші вибори. Ми не маємо наміру дозволяти, щоб таке траплялося в чужий, але дружній країні, як США", - сказав він.

Нагадаємо, вчора CNN писало, що Джуліан Ассанж під час семирічного перебування в посольстві Еквадору в Лондоні зміг вплинути на вибори США в 2016 році.

РБК-Україна писало, що в цьому році у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.