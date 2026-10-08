За экс-замглавы ОП Мудрую внесли все 20 млн гривен залога для выхода из СИЗО

Ранее защита Мудрой просил уменьшить залог до 12,5 млн грн, однако ВАКС отказал.

В чем подозревают Мудрую

Напомним, 19 августа НАБУ и САП сообщили Мудрой о подозрении в рамках масштабной спецоперации "Форест Гамп", направленной на разоблачение высокоуровневой коррупции.

По данным следствия, Мудрая могла быть связана с преступной группой, в которую входили чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты, а также руководители государственного банка.

Правоохранители считают, что участники группы организовали легализацию 150 млн гривен. Через подконтрольные компании эти средства якобы внесли на счета для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

На записях разговоров этот человек фигурирует под именем "Герман". Сумма залога при этом совпадает с размером залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Отметим, в день оглашения подозрения президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой с должности заместителя руководителя ОП.

Рассмотрение дела

Судебное разбирательство по Мудрой началось 21 августа. Следующие заседания прошли 24 и 25 августа. На старте процесса защита просила проводить слушания в закрытом режиме, аргументируя это разглашением частной информации о семейной жизни подозреваемой. ВАКС не удовлетворил это ходатайство.