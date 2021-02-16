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На екстрену меддопомогу українцям направили майже 3 млрд гривень у 2021

Автор: Юлія Струк

У 2021 році Національна служба здоров'я перерахувала уже майже 3 мільярди гривень за надання екстреної медичної допомоги. Йдеться і про пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляє пресс-служба НСЗУ.

Вказано, що відомство уклало договори з 25 центрами екстреної медичної допомоги кожної області та Києва. У 2020 році вони отримали понад 13 млрд гривень за надання екстреної допомоги пацієнтам.

"У 2020 році найбільше виплат від НСЗУ отримав Центр екстреної медичної допомоги міста Києва - понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Центри екстреної медичної допомоги Харківської та Дніпропетровської областей отримали 976 та 933 мільйонів гривень відповідно", - сказано у повідомленні.

Вже з 1 квітня діятиме Програма медичних гарантій-2021. Українці можуть розраховувати на безоплатну екстрену допомогу за принципом екстериторіальності. При зверненні до людини вирушить та бригада, яка перебуває найближче до місця події. Пацієнта мають транспортувати в найближчу лікарню, яка має контракт з НСЗУ та спроможна надати відповідну меддопомогу.

Підкреслюється, що екстрену меддопомогу пацієнт отримує незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Для виклику швидкої не потрібно електронне направлення.

Як писало РБК-Україна, у грудні президент України Володимир Зеленський просив прискорити процес будівництва приймальних відділень екстреної медичної допомоги. Були готові лише половина з 210 приймальних.

Нагадаємо, у жовтні 2020-го НСЗУ пропонувала збільшити тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги. Цей тариф буде враховувати надання такої допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19.

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