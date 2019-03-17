Екстренна медична допомога отримає 1 млрд гривень у 2019 році

Модернізація оперативно-диспетчерських служб запланована у всіх областях

Экстренная медицинская помощь в 2019 году получит 1 млрд гривен бюджетного финансирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал" в Facebook.

Сообщается, что запланирована модернизация оперативно-диспетчерских служб во всех регионах Украины. В Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи (ЭМП). Он будет финансироваться по такой модели: не более 75% от определенной потребности финансируется за счет госбюджета, не менее 25% - за счет местных бюджетов.

Отмечается, что реформа предусматривает обновление алгоритмов диспетчеризации, создание новой IT-инфраструктуры, обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад, новые автомобили и оборудование.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины на заседании 13 марта упростил порядок аккредитации учреждений здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность организации доставки лекарств в сельскую местность, в том числе по почте.