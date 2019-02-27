У Кабміні анонсували запуск поштової доставки ліків в села

Фото: Олександр Саєнко (kmu.gov.ua)

Поштою можуть доставляти ліки, які не вимагають особливого температурного режиму

Кабінет міністрів України розглядає можливість організації доставки ліків в сільську місцевість, в тому числі поштою. Про це на засіданні уряду заявив міністр Кабміну Олександр Саєнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряду потрібно опрацювати додаткові питання по доставці ліків в сільську місцевість. Він також додав, що доставка поштою може застосовуватися до ряду препаратів, які не вимагають спеціального температурного режиму.

Саєнко нагадав, що з 1 квітня 2019 відповідальною за програму "Доступні ліки" буде Національна служба здоров'я.

"Дуже важливо, щоб ми плавно перейшли до цього, зокрема в регіонах, щоб люди не відчули, що змінюється відповідальний виконавець цієї програми, щоб ми дотримувалися такого графіка як зараз, коли немає проблем з доступністю ліків", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що урядова програма "Доступні ліки" продовжить розширюватися в 2019 році.

Відзначимо, в лютому МОЗ оновив список безкоштовних ліків.