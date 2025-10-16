Экстренные отключения света и графики для промышленности: "Укрэнерго" обновило ограничения
В Украине сегодня, 16 октября, вечером начали действовать новые ограничения электроснабжения. В части областей ввели экстренные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, вызванной предыдущими российскими обстрелами, в некоторых областях применены аварийные отключения", - сказано в сообщении компании.
В частности, аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Черкасской, Харьковской и Полтавской областях.
Также во всех областях ввели графики ограничения мощности для промышленности.
В то же время в Черниговской области действуют три очереди почасовых отключений света.
В компании обратили внимание, что ситуация со светом может измениться. Об этом сообщат в соцсетях облэнерго.
Отключения света в Украине
Напомним, в Украине отключения света начались после российских ударов по энергообъектам. Враг также "охотится" и на энергетиков, которые проводят ремонт на поврежденных объектах.
Из-за повреждений, которые были вызваны российскими атаками, сегодня, 16 октября, утром "Укрэнерго" вводило экстренные отключения света.
Уже в после 13:00 стало известно, что экстренные отключения отменили, но ненадолго.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что власти уже ожидают проблем со светом. По его словам, Украина может снова начать импорт электроэнергии из стран Евросоюза.