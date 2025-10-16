Экстренные отключения света и графики для промышленности: "Укрэнерго" обновило ограничения

В Украине сегодня, 16 октября, вечером начали действовать новые ограничения электроснабжения. В части областей ввели экстренные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, вызванной предыдущими российскими обстрелами, в некоторых областях применены аварийные отключения", - сказано в сообщении компании. В частности, аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Черкасской, Харьковской и Полтавской областях. Также во всех областях ввели графики ограничения мощности для промышленности. В то же время в Черниговской области действуют три очереди почасовых отключений света. В компании обратили внимание, что ситуация со светом может измениться. Об этом сообщат в соцсетях облэнерго.