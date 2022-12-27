Экстренные отключения света в Киеве будут продолжаться всю зиму, - КГГА

Ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. Продолжаются экстренные отключения света и в таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА Петра Пантелеева в эфире телеканала "Киев".
"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", - сказал Пантелеев.
Также он добавил, что выходные являются специфическими днями, уменьшается нагрузка, меньше потребления, чем в будни.
"Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", - подчеркнул замглавы КГГА.
Напомним, в Киеве и области 27 декабря продолжают применять экстренные отключения света. Составленные ранее графики все еще бездействуют.
Также ранее мы писали, что электрикам удалось перераспределить электроэнергию, поэтому все районы Киева имеют периодические включения света. Но аварийные отключения и ремонты продолжатся.
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