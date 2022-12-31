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Экстренные отключения. В каких областях свет выключают не по графику

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 09:39
Экстренные отключения. В каких областях свет выключают не по графику Фото: в двух областях 31 декабря экранные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики стабилизировали энергосистему Украины после последних массовых ударов врага. Однако в двух областях сегодня, 31 декабря, продолжаются экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, экстренные отключения электроэнергии до сих пор продолжаются в Одесской и Киевской областях. В этих регионах графики почасовых отключений не работают.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - отметили в ДТЭК.

В то же время в Одесской области ограничили работу предприятий в новогоднюю ночь, чтобы дать свет бытовым потребителям. При этом в ряде областей сообщили, что 31 декабря и 1 января не будут выключать свет, если энергосистема не будет перегружена.

Напомним, Киев вчера вернулся к плановым отключениям света, однако жителей столицы призвали максимально экономить электроэнергию.

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