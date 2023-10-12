Экссудье Апелляционного суда Луганской области сообщено о подозрении

Экссудье Апелляционного суда Луганской области уведомлено о подозрении в госизмене. Действующая судья Апелляционного суда Луганской области в 2014 году изменила присяге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Ей инкриминированы государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти.

По данным следствия, в 2014 году действующая судья Апелляционного суда Луганской области начала сотрудничать с представителями оккупационных властей и предала присяге. Она заняла должность так называемого "руководителя администрации главы ЛНР".

С декабря 2022 г. подозреваемая стала "сенатором от ЛНР" в совете федерации федерального собрания Российской Федерации.

Фото: экссудьи Апелляционного суда Луганской области сообщены о подозрении (gp.gov.ua)

Подозреваемая участвует в подготовке законопроектов, направленных на усиление влияния оккупационной администрации РФ на временно оккупированную территорию Луганcкой области. Систематически поддерживает российский оккупационный режим в пропагандистских СМИ.

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