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Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал от удара по НАН, его помощница - погибла

17:13 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин (скрин с видео)

В здании Национальной Академии наук в Киеве днем 28 сентября погибла помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина. А он получил легкую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" и "Суспильне".

Погибла помощница Горбулина

Информацию о гибели помощницы Горбулина подтвердили Укринформу в пресс-службе Национальной академии наук Украины.

"Погибла женщина, это помощница Горбулина. Сам Горбулин жив. Еще с одним коллегой, в кабинет которого произошел прилет, нет связи. Там еще тушат пожар", - говорят в пресс-службе.

В то же время там не подтвердили сообщения о двух академиках НАН Украины, погибших сегодня.

Горбулин получил травму

Экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин заявил в комментарии "Суспильному", что находился на работе во время российского удара по зданию НАН Украины и получил легкую травму.

Он добавил, что его ассистентка, которая была рядом со зданием, погибла.

Ранее РБК-Украина писало, что российский дрон 28 сентября попал в Национальную академию наук в Шевченковском районе Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар окупантов по зданию Национальной академии наук. Он отметил, что идет спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании.

Кроме того, оккупанты ударили по клинике "Добробут" в Киеве. В результате обстрела вспыхнул пожар.

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