Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал от удара по НАН, его помощница - погибла

Погибла помощница Горбулина

Информацию о гибели помощницы Горбулина подтвердили Укринформу в пресс-службе Национальной академии наук Украины.

"Погибла женщина, это помощница Горбулина. Сам Горбулин жив. Еще с одним коллегой, в кабинет которого произошел прилет, нет связи. Там еще тушат пожар", - говорят в пресс-службе.

В то же время там не подтвердили сообщения о двух академиках НАН Украины, погибших сегодня.

Горбулин получил травму

Экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин заявил в комментарии "Суспильному", что находился на работе во время российского удара по зданию НАН Украины и получил легкую травму.

Он добавил, что его ассистентка, которая была рядом со зданием, погибла.

Ранее РБК-Украина писало, что российский дрон 28 сентября попал в Национальную академию наук в Шевченковском районе Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар окупантов по зданию Национальной академии наук. Он отметил, что идет спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании.