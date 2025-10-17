Экс-советника Трампа Болтона обвинили в разглашении секретных материалов

Бывшему советнику Белого дома по национальной безопасности Джону Болтону выдвинули обвинения за ненадлежащее обращение с секретными материалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Обвинение Болтону выдвинуто по 18 пунктам: 8 пунктов - передача информации национальной обороны и 10 - хранение информации национальной обороны.
"Примерно с 9 апреля 2018 года по меньшей мере до 22 августа 2025 года Болтон злоупотреблял своим положением советника по национальной безопасности, поделившись более тысячей страниц информации о своей ежедневной деятельности, включая информацию, касающуюся национальной обороны, которая была засекречена до уровня Секретно/Совершенно секретно с двумя неавторизованными лицами", - говорится в обвинительном заключении.
Отмечается, что эти документы раскрывали разведывательные данные о будущих атаках группы противника в другой стране; тайные операции в иностранном государстве, связанные с секретными межправительственными действиями; секретные источники и методы, используемые для сбора человеческой разведывательной информации и тому подобное.
Сообщается, что Болтон незаконно хранил письменные документы и заметки, касающиеся национальной обороны, в своем доме в округе Монтгомери, штат Мэриленд.
В августе агенты ФБР провели обыск в доме Болтона. Были изъяты телефоны, ноутбук, компьютеры, жесткий диск и USB-накопители.
Ранее сообщалось, что Болтон раскритиковал Трампа из-за его заявления о намерении завершить войну в Украине. Он говорил, что возможная приближенность Трампа к Кремлю приведет к уступкам в пользу России.
Болтон отметил, что такая позиция будет "темным моментом" не только для Украины, но для США. Он пояснил, что в основе интересов американской национальной безопасности лежит защита от неспровоцированной агрессии на европейском континенте, что приносит пользу США.
Болтон занимал должность советника Трампа по национальной безопасности в Белом доме во время его первой администрации, с 2018 по 2019 год.
В 2023 году Джон Болтон говорил, что Дональд Трамп не должен быть новым президентом США, ведь он стал "посмешищем" из-за своих заявлений о войне России против Украины и проигрыша в суде за сексуальное насилие и клевету.