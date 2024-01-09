Экс-советник главы администрации Януковича задержан на организации преступной схемы (фото)

СБУ ликвидировала три новых уклонистских схемы. Одним из организаторов "помощи" потенциальным призывникам оказался экс-советник главы администрации Януковича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах нашего государства задержаны организаторы сделок", - заявили в ведомстве.
Как стало известно, среди них оказались бывший советник главы администрации Януковича и должностное лицо военно-врачебной комиссии. Отмечается, что с каждого уклоняющегося они зарабатывали до 10 тысяч долларов.
За деньги мужчины способствовали побегу потенциальным призывникам за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов.
нейтрализована преступная группа, которая вывозила уклонистов в Евросоюз под видом водителей международных пассажирских перевозок.
Во главе группировки был киевлянин, который с 2012 и до начала 2014 года занимал должность советника главы администрации президента-беглеца.
Для реализации схемы чиновник оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Шлях" как водителей зарубежных рейсов.
разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии, который продавал уклонистам фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
В дальнейшем его клиенты планировали выехать за пределы Украины как списанные с военного учета.
Сотрудники СБУ задержали должностного лица ВЛК во время передачи ему части неправомерной выгоды.
правоохранители ликвидировали еще один канал нелегальной миграции К его организации причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона.
За денежное "вознаграждение" они довозили уклонистов до границы с европейской страной, а дальше показывали им обходные маршруты по лесным тропам.
Правоохранители задержали злоумышленников при попытке нелегальной переправки за пределы Украины нескольких беглецов от мобилизации.
"Организаторам сделок и их подельникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.
Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 14 февраля, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. При этом выезд военнообязанным за границу запрещен. Недавно стало известно, что из Украины ежедневно выезжают около 6 тысяч мужчин призывного возраста.
Также украинские правоохранители и спецслужба Молдовы обезвредили международную группировку. Злоумышленники вывозили "уклонистов" из Украины в непризнанное Приднестровье.
Накануне мы сообщали о том, что в Чернигове задержан адвокат, который за деньги "помогал" военнообязанным уклоняться от мобилизации в ВСУ.
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