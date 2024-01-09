RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-советник главы администрации Януковича задержан на организации преступной схемы (фото)

Фото: СБУ задержала фигурантов трех схем для уклонистов (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

СБУ ликвидировала три новых уклонистских схемы. Одним из организаторов "помощи" потенциальным призывникам оказался экс-советник главы администрации Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах нашего государства задержаны организаторы сделок", - заявили в ведомстве.

Как стало известно, среди них оказались бывший советник главы администрации Януковича и должностное лицо военно-врачебной комиссии. Отмечается, что с каждого уклоняющегося они зарабатывали до 10 тысяч долларов.

За деньги мужчины способствовали побегу потенциальным призывникам за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов.

В Киеве:

нейтрализована преступная группа, которая вывозила уклонистов в Евросоюз под видом водителей международных пассажирских перевозок.

Во главе группировки был киевлянин, который с 2012 и до начала 2014 года занимал должность советника главы администрации президента-беглеца.

Для реализации схемы чиновник оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Шлях" как водителей зарубежных рейсов.

В Закарпатье:

разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии, который продавал уклонистам фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем его клиенты планировали выехать за пределы Украины как списанные с военного учета.

Сотрудники СБУ задержали должностного лица ВЛК во время передачи ему части неправомерной выгоды.

В Тернопольской области:

правоохранители ликвидировали еще один канал нелегальной миграции К его организации причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона.

За денежное "вознаграждение" они довозили уклонистов до границы с европейской страной, а дальше показывали им обходные маршруты по лесным тропам.

Правоохранители задержали злоумышленников при попытке нелегальной переправки за пределы Украины нескольких беглецов от мобилизации.

"Организаторам сделок и их подельникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Фото: СБУ задержала организаторов трех схем для уклонистов (t.me/SBUkr)

Выезд мужчин из Украины

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 14 февраля, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. При этом выезд военнообязанным за границу запрещен. Недавно стало известно, что из Украины ежедневно выезжают около 6 тысяч мужчин призывного возраста.

Также украинские правоохранители и спецслужба Молдовы обезвредили международную группировку. Злоумышленники вывозили "уклонистов" из Украины в непризнанное Приднестровье.

Накануне мы сообщали о том, что в Чернигове задержан адвокат, который за деньги "помогал" военнообязанным уклоняться от мобилизации в ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины