Экс-президенту Бразилии Болсонару запретили баллотироваться до 2030 года
Судьи Высшей избирательной комиссии Бразилии проголосовали за лишение бывшего президента страны Жаира Болсонара права баллотироваться на государственные должности до 2030 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Голоса "за" отдали пятеро из семи судей. Они обвинили Болсонару в злоупотреблении своими полномочиями и распространении "аморальной и ужасающей" лжи во время и после прошлых выборов, на которых победил его оппонент Лула де Силва.
Решение запретить Болсонару баллотироваться на государственные должности было основано на его спорном решении вызвать иностранных послов в свою официальную резиденцию в июле прошлого года, за 11 недель до первого тура выборов.
На встрече Болсонару выдвинул необоснованные претензии к системе электронного голосования в Бразилии, вызвавшие общественный резонанс. Это один из судей квалифицировал как мотивированную дезинформацию.
Кроме этого, полиция продолжает расследовать беспорядки, произошедшие 8 января, когда сторонники Болсонару ворвались в парламент страны. Также ему грозит уголовное расследование по подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и попытке завладеть драгоценностями, подаренными правительством Саудовской Аравии.
Конфликт Болсонару с новой властью
В октябре 2022 года в Бразилии состоялись президентские выборы, на которых Болсонару проиграл, а де Силва выиграл, обойдя соперника на 1,7%. Позже бывший президент оспорил результаты выборов, заявив, что избирательная система работала некорректно.
За такие заявления де Силва подал в суд Болсонару с требованием запретить ему баллотироваться на государственные должности. Позже, 8 января 2023 года сторонники Болсонару, поддерживавшие его слова о фалсификации выборов, напали на парламент, разбив там окна и двери.За это Болсонару попал под следствие, однако позже он скрылся из страны в США, откуда вернулся уже весной.
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