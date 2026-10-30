Экспорт оружия на паузе: кто тормозит процесс и что рискует потерять Украина

Главное:

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году экспортные процедуры фактически были приостановлены . О их возобновлении заговорили лишь на четвертом году войны.

По мнению Минобороны, экспортный потенциал украинского ОПК и обеспечение Сил обороны – это взаимосвязанные приоритеты . При этом экспорт вооружения по мнению Кабмина должен быть контролируемым.

Компании не спешат подавать заявки на экспорт . Часть новых производителей формирует экспортную команду.

Важно разграничивать международную кооперацию и полноценный экспорт украинского вооружения. Как правило, зарубежные производственные площадки поставляют продукцию Силам обороны.

Стартовые позиции и летние изменения

По объективным причинам после начала полномасштабного вторжения в 2022 году экспортные процедуры фактически были приостановлены. Государство усматривало в экспорте риски для безопасности, а также не имело четкого понимания, как соотнести потребности фронта с производственными возможностями украинских предприятий.

Однако, как отметили в Технологических Силах Украины в комментарии РБК-Украина, за эти годы производители доказали, что их безусловным приоритетом является обеспечение украинской армии. Именно Силы обороны остаются их основным и крупнейшим заказчиком.

Но в то же время ограничение экспорта сдерживало развитие предприятий, их масштабирование и возможность предлагать военным более дешевые и технологически совершенные продукты.

Украинская "оборонка" готова к экспорту, но есть ряд ограничивающих факторов (фото facebook.com. vyriy.drone)

Опрошенные игроки рынка отмечают, что открытие экспорта раньше пошло бы на пользу и производителям, и государству. Это дополнительные оборотные средства, инвестиции в исследования и разработки, более быстрое масштабирование производства, снижение себестоимости продукции для Сил обороны. Поэтому сигналы государства об открытии экспорта, которые производители получали на протяжении последнего года, вызывали значительные ожидания.

Государство не против?

Президент Украины Владимир Зеленский официально "запустил" экспорт оружия еще в феврале 2026 года, но процесс был сложным. Впоследствии процедуру пришлось упрощать – тогдашний министр обороны Михаил Федоров в июле объявил новые правила для индустрии, над которыми параллельно работала как команда МО, так и команда СНБО под руководством Рустема Умерова.

Что решили? Страны-партнеры программы Drone Deal, с которыми Украина имеет межправительственные соглашения, смогут покупать украинское оружие и технологии и работать напрямую с производителями. Заявки на экспорт будут рассматривать по прозрачной процедуре.

Главные изменения – сокращение процедуры рассмотрения с 90 до 30 дней, нижняя планка стоимости технологий и оружия – 15 млн гривен, но сначала должны быть закрыты потребности Сил обороны Украины. Если определенное вооружение нужно армии, разрешение на экспорт могут не дать.

Как отметила в октябре заместитель министра обороны Анна Гвоздяр, экспортный потенциал украинского ОПК и обеспечение Сил обороны – это взаимосвязанные приоритеты.

"Контролируемый экспорт – это не об оружии вместо фронта. Это о дополнительном ресурсе для армии, развитии производителей и большем количестве украинского оружия в будущем", – заявила она.

Время платить

Одним из ключевых вопросов экспорта является дополнительный финансовый барьер. Как отметил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в комментарии РБК-Украина, в целом отрасль поддерживает направление поступлений от экспорта на нужды Сил обороны.

Законопроект №15400 предлагает определить, как будут распределять эти средства. А экономику самого контракта определяют ставки, установленные постановлением №875: 20% от стоимости готовых изделий и 30% от комплектующих нужно заплатить в бюджет. Это существенная нагрузка на производителя, которая непосредственно влияет на возможность заключить сделку.

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Да, при базе расчета в миллион долларов платеж составит 200 или 300 тысяч долларов. Компания еще должна оплатить производство, логистику, испытания, гарантийное обслуживание. Сбор уменьшает средства, которые остаются производителю, или вынуждает повышать цену для покупателя.

Особенно чувствительными являются 30% для компонентов: их производитель конкурирует с поставщиками из других стран, и такая разница в цене может определить результат переговоров.

Фото: Сергей Гончаров, CEO NAUDI (инфографика РБК-Украина)

"Это очень немаленькие тарифы, особенно с учетом того, что и другие налоги для отрасли никто не отменял, и не отменял те условия, в которых работают украинские производители. В некоторых случаях такие тарифы делают украинских производителей неконкурентными и существенно ухудшают их положение на рынке", – подчеркнул исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров в комментарии РБК-Украина.

Дополнительная проблема – это момент уплаты. Подтверждение платежа нужно подавать вместе с заявкой, то есть деньги необходимо найти еще до получения разрешения. Для небольшой компании это может означать изъятие значительной части оборотных средств без уверенности, что экспорт согласуют.

Украинские компании быстро адаптируются к военным запросам (фото mod.gov.ua)

Еще одно последствие ставок – влияние на конечную стоимость. Цену на международном рынке определяет не производитель. Ее определяют заказчик, конкурентные предложения и рыночные аналоги. Поэтому дополнительный платеж либо съедает экономику контракта, либо повышает конечную стоимость, и тогда контракт уходит к конкуренту.

В результате производители с большой осторожностью относятся к новой процедуре. Они не понимают, изменятся ли ставки, когда именно нужно будет уплачивать средства и как учесть эти расходы в финансовой модели контракта.

В отрасли уверены, что ставки нужно существенно пересмотреть с учетом экономики разных видов продукции. Также государству стоит считать совокупный эффект, как поступления от сбора, налоги, рабочие места и инвестиции в производство.

Компании не спешат

По словам чиновников, с февраля по июнь ни одна компания не подала заявку на экспорт готовой продукции. Почему же частные производители не подавали такие заявки?

Как отметили в Совете оружейников, следует уточнить, что речь шла о новых компаниях, которые с февраля до начала лета не подавали заявки на экспорт готовой продукции. В то же время обращения от предприятий и спецэкспортеров, которые уже имели опыт международной работы, были. Поэтому переносить эту статистику на весь частный сектор было бы неправильно.

При этом в ассоциации добавляют, что причины у каждой компании свои. Части новых производителей действительно нужно сформировать экспортную команду, разобраться с процедурами, подготовить документы и выстроить работу с зарубежным заказчиком. За годы войны многие предприятия выросли вокруг конкретных потребностей украинского войска. Продажа другому государству требует дополнительных компетенций, времени и средств.

Компаниям также нужно понять, как пройти регистрацию, получить необходимые полномочия или воспользоваться предусмотренным исключением, провести испытания для покупателя и получить разрешение на поставку. Известно, что 10 октября СНБО сообщил о 18 украинских компаниях, которые получили разрешения на продажу готового вооружения.

Кроме того, производители знают, что к постановлению готовятся изменения. Прежде всего речь идет о пересмотре ставок платежа и изменении момента его уплаты. При таких условиях компании не спешат подавать заявки по процедуре, финансовые и регуляторные условия которой в ближайшее время могут измениться. Особенно когда речь идет о значительных суммах, которые необходимо изъять из оборота предприятия.

В то же время положительные сигналы государства о возможности открытия экспорта побудили многих производителей начать подготовку к самостоятельной внешнеэкономической деятельности. Часть компаний сейчас проходит процедуру получения от Кабинета Министров Украины полномочий на осуществление экспорта товаров военного назначения.

Внутренний рынок в приоритете

Несмотря на заинтересованность в экспорте, опрошенные РБК-Украина производители и представители ассоциаций сходятся во мнении, что приоритет Сил обороны является безусловным. Производители должны выполнять свои обязательства перед украинскими заказчиками и подтверждать, что экспорт не сорвет эти поставки.

ВПК Украины в первую очередь работает на нужды сил обороны (фото facebook.com/techforce.in.ua)

Так, разработчик ракет "Барс" в интервью РБК-Украина отмечал, что к их продукции есть очень активный интерес на экспортных рынках, треки с переговорами от партнеров на государственном уровне проходят на постоянной основе.

"С выходом на официальный и понятный экспорт, мы видим возможности только увеличивать и наращивать производственные мощности”, – отметил представитель компании.

При этом производители говорят, что сегодня намерение государственного заказчика приобрести продукцию может быть основанием для отказа в выдаче разрешения или для его приостановления на срок до 30 дней. Но намерение – это не контракт.

В Rarog также отметили, что компания и технологически, и по объемам производства готова к экспорту.

"Это и дополнительные инвестиции, и увеличение рабочих мест, и загрузка наших производств. Более того, это приток валютной выручки в Украину. При этом мы всегда ставим на первое место Украину, закрывая потребности украинского рынка", – подчеркнули в компании.

Также производители уверяют, что понятие "избыточных мощностей" требует более четкого определения, ведь мощность не является постоянной величиной: она зависит от загрузки, финансирования и кадров.

Со своей стороны государство должно четко определить основания приостановления разрешения, порядок уведомления компании и условия возобновления поставок. Производитель уже мог закупить материалы и потратить аванс заказчика. Эти обстоятельства нужно учитывать в механизме.

Совместные предприятия – новый выход?

В последнее время большое количество украинских оборонных компаний открывает совместные производства в Европе и на других континентах.

В Технологических Силах Украины отмечают, что, в первую очередь, важно разграничивать международную производственную кооперацию и полноценный коммерческий экспорт украинского вооружения на внешние рынки.

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Так, модель Build with Ukraine позволяет привлекать иностранное финансирование и создавать совместные производственные мощности за рубежом. Но ключевая особенность таких проектов заключается в том, что изготовленная в рамках соответствующих договоренностей продукция предназначается прежде всего для обеспечения украинских Сил обороны.

Иностранный партнер обеспечивает финансирование, организуется совместное производство, а продукция изготавливается по согласованным условиям и в рамках соответствующих лицензий и договоренностей для нужд украинского войска.

Совместные предприятия дают доступ к рынку и к партнерским цепям поставок, более безопасные условия производства, а также компетенции – сертификацию, соответствие стандартам, сервисное обслуживание. Для украинских компаний это важная возможность привлечь дополнительные ресурсы, расширить производственные возможности и увеличить объемы поставок вооружения украинскому войску.

Дроны-перехватчики пользуются стабильным спросом у международных партнеров (фото Getty Images)

Однако называть эту модель полноценным выходом на внешний рынок было бы некорректно. Ведь в рамках таких проектов иностранное государство выступает партнером и источником финансирования, но конечным получателем продукции остается Украина.

Продажа изготовленного вооружения другим иностранным заказчикам этой моделью сам по себе не предусматривается. Поэтому Build with Ukraine не может заменить открытие полноценного экспорта, при котором украинский производитель имеет возможность самостоятельно занимать место на международном рынке, конкурировать за иностранные контракты и продавать собственную продукцию другим государствам.

В то же время здесь есть другой риск. Если внутри страны условия остаются хуже внешних, совместное предприятие постепенно превращается из канала экспорта в возможность релокации. Часть производителей уже рассматривает открытие производства за рубежом: там и условия безопасности лучше, и меньше проблем с наймом.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Когда впервые заговорили о возобновлении экспорта вооружения?

– Президент Украины Владимир Зеленский официально "запустил" экспорт оружия еще в феврале 2026 года. Впоследствии процедуру пришлось упрощать, Минобороны в июле объявило новые правила для индустрии.

– Можно ли совместные предприятия за рубежом считать новым шагом для экспорта?

– Важно разграничивать международную производственную кооперацию и полноценный коммерческий экспорт украинского вооружения на внешние рынки. Продажа изготовленного вооружения другим иностранным заказчикам этой моделью сам по себе не предусматривается.

– Активный экспорт не скажется на возможностях Сил обороны?

– Опрошенные РБК-Украина производители и представители ассоциаций сходятся во мнении, что приоритет Сил обороны является безусловным. Производители должны выполнять свои обязательства перед украинскими заказчиками и подтверждать, что экспорт не сорвет эти поставки.

– Как экспортные ставки влияют на конечную цену вооружения?

– Цену на международном рынке определяет не производитель. Ее определяют заказчик, конкурентные предложения и рыночные аналоги. Поэтому дополнительный платеж либо "съедает" экономику контракта, либо повышает конечную стоимость, и тогда контракт уходит к конкуренту.