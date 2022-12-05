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Экспорт украинской металлопродукции через порты обвалился на 80%, - аналитики

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Понедельник 05 декабря 2022 12:20
Экспорт украинской металлопродукции через порты обвалился на 80%, - аналитики Фото: экспорт украинской металлопродукции через порты обвалился на 80% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Среднемесячный объем экспорта металлургической продукции через морские порты обвалился на 79% по сравнению с довоенным временем. Из-за этого ежемесячно Украина теряет $420 млн валютной выручки, а количество работающих предприятий сокращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

"Среднемесячный объем экспорта металлургической продукции через морские порты снизился на 79%. Из общения с участниками рынка мы знаем, что европейские морские порты не могут справиться со всем объемом украинского экспорта. Это объясняет и очереди из железнодорожных вагонов, образующихся на границах Украины с ЕС. Учитывая существующие логистические ограничения, Украина не имеет предпосылок для наращивания производства металлургической продукции", - пояснил аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

По словам аналитиков, украинские металлурги были вынуждены перенаправить грузопотоки в морские порты ЕС, в частности, в Румынию, Болгарию, Польшу, Хорватию, Германию.

В результате среднее расстояние в порт отправки для украинских экспортеров увеличилось в пять раз, а стоимость доставки в порт назначения - в среднем в 3-4 раза.

"Блокировка морских портов приводит к значительным потерям экспорта черной металлургии Украины. По оценкам GMK Center, ежемесячный объем таких убытков составляет $420 млн. Для страны все возможности увеличить производство и экспорт продукции черной металлургии связаны с разблокированием портов", - резюмируют аналитики.

Напомним, ранее директора трех морских портов - "Южный", "ТИС-Уголь" и "Тис-Руда" - попросили президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь один корабль с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год.

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