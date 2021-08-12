Експорт з України зріс на третину завдяки буму на товарних ринках

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-липень склав 35,513 млрд доларів, що на 33% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 29% до 37,098 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,586 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-липень 2021 року склав 12,493 млрд доларів, що на 7% більше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 63% до 8,633 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 33% до 6,095 млрд доларів.