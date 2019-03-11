Експорт з України на початку року зростає випереджаючими темпами

ГФС оприлюднила дані щодо зовнішньої торгівлі товарами за січень-лютий 2019 року

Объем внешней торговли товарами Украины в январе 2019 года составил 16,701 млрд долларов, что на 7% больше, чем в январе 2018 года (15,671 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь-февраль вырос на 8% до 7,955 млрд долларов, импорт - на 5% до 8,746 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 790 млн долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 3,461 млрд долларов, или 43,5% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них 1,893 млрд долларов (23,8%).

Самую большую в экспорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт - 2,909 млрд долларов, или 33,3% от общего импорта. На втором месте химическая продукция - 1,709 млрд долларов (19,5%).

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Напомним, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.