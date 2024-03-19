Экспорт российской нефти растет на фоне атак дронов на НПЗ, - Reuters

На фоне атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) растет экспорт нефти из России. В марте страна-агрессор, вероятнее всего, увеличит экспорт почти на 200 тысяч баррелей в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отметили аналитики JP Morgan, атаки дронов, вероятно, сократят переработку российской нефти на 300 тысяч баррелей в день, в дополнение к плановым ремонтным закрытиям.

Однако по их данным, снижение объемов первичной переработки нефти приведет к увеличению ее экспорта.

Reuters предполагает, что Россия увеличит экспорт нефти через свои западные порты в марте почти на 200 тысяч баррелей в день.

Удары по российским НПЗ

Напомним, цены на нефть выросли после ударов украинских дронов по российским НПЗ. Газ в Европе также подорожал из-за "геополитического риска".

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

Как ранее сообщало Reuters, Путина в войне может остановить лишь падение цен на российскую нефть.