Экспорт избыточного газа: почему это важно и какими будут условия

Контролируемый экспорт избыточного украинского газа может дать Украине дополнительные финансы на защиту газодобывающей отрасли и обороноспособность, поддержав собственную добычу без рисков для обеспечения внутренних потребителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.
По словам Омельченко, частные газодобывающие компании смогут экспортировать украинский газ исключительно при отсутствии спроса на внутренней бирже.
Механизм предусматривает строгие рамки:
Вырученные средства будут направлены на защиту газодобывающих предприятий от российских атак и укрепление обороноспособности Украины. В то же время реализация избыточного ресурса позволит поддержать добычу и предотвратить ее сокращение.
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Пока запасы газа в подземных хранилищах уже превышают необходимые показатели и достигают почти 15,8 млрд кубометров. Это на 2,6 млрд больше минимально необходимого показателя и на 1,2 млрд превышает целевой прогнозируемый уровень.
"Да, внутренние потребности Украины остаются абсолютным приоритетом. Текущий баланс газа на 2026/2027 годы показывает, что страна полностью обеспечена на осенне-зимний период", - отметил Омельченко.
Кроме того, предусмотрен четкий предохранитель: государство имеет право оперативно прекратить экспорт, если из-за вражеских атак, падения добычи или других факторов возникнут риски для внутреннего потребления.
"В случае малейшей угрозы дефицита или возникновения кризисной ситуации на внутреннем рынке, поставки за границу будут немедленно прекращены", - подчеркнул эксперт.
Ранее мы сообщали, что к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд. кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона .
В Ассоциации газодобывающих компаний Украины отмечали, что контролируемый экспорт даст государству дополнительную валютную выручку и большие налоговые поступления, а добытчикам - средства на восстановление после российских атак, защиту объектов и новое бурение.