Экспорт Китая в Россию в марте сократился впервые за два года: Bloomberg назвало причину

Российский экспорт в Китай в марте сократился на 16% по сравнению с показателями за этот же период в прошлом году. Такая тенденция наблюдается впервые с середины 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации издания, причиной такого сокращения экспорта является угрозы США о введении санкций в отношении банков и предприятий, которые могут подозревать в содействии вторжению России в Украину.

При этом, как рассказал источник Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин может поднять вопрос увеличения объемов торговли с Китаем на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином - глава Кремля хочет посетить Пекин в мае.

Собеседник издания добавил, что Россия считает замедление темпов роста объема торговли как "временное".

Стоит заметить, что в прошлом году объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных показателей - он составил 240 миллиардов долларов. Это было связано с китайским импортом российской нефти и китайским экспортом автомобилей, промышленного оборудования и электроники в Россию.